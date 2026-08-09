Сколько зарабатывают строители в России: от каменщика до прораба Оглавление Сколько в среднем зарабатывают строители в России Каменщики Сварщики Крановщики Прорабы Инженеры-строители Зарплаты по регионам и за рубежом FAQ — частые вопросы Сколько в среднем зарабатывает строитель в России? От чего зависит зарплата строителя? Чем зарплата инженера-строителя отличается от зарплаты рабочего на стройке? В каком регионе России строители зарабатывают больше всего? Сколько зарабатывают строители за рубежом по сравнению с Россией? Сколько зарабатывают строители в России в 2026 году: зарплаты каменщиков, сварщиков, крановщиков, прорабов и инженеров-строителей — в материале Life.ru. 8 августа, 21:51 Сколько зарабатывают строители в России в 2026 году: прорабы, каменщики, инженеры. Обложка © ТАСС / Александр Артёменков

В 2026 году День строителя в России выпадает на 9 августа. Строитель — это не одна профессия, а десятки специальностей с разными требованиями и уровнем ответственности. Каменщик может получать меньше опытного сварщика, а заработок крановщика на северной вахте — превышать доход прораба небольшого регионального объекта.

Разбираемся, сколько платят каменщикам, сварщикам, крановщикам, прорабам и инженерам-строителям, а также почему одинаковые специалисты могут получать совершенно разные суммы.

Сколько в среднем зарабатывают строители в России

Для общей оценки удобнее использовать медиану. Она показывает сумму, относительно которой половина специалистов получает больше, а половина — меньше. Медианная зарплата строителей составляет 131 452 рубля в месяц, а основной рыночный диапазон находится в пределах 80–165 тысяч рублей.

Для сравнения: средняя начисленная зарплата по экономике России в апреле 2026 года составила 109 052 рубля. Однако напрямую сопоставлять показатели нельзя. Росстат учитывает фактические начисления работников организаций до вычета налогов, а данные кадровых площадок отражают предложения в вакансиях и зарплатные ожидания соискателей.

Больше всего на доход влияют:

профессия и квалификационный разряд;

опыт и наличие подтверждённых допусков;

регион и удалённость объекта;

обычный или вахтовый график;

жилищное, промышленное или инфраструктурное строительство;

сдельная либо фиксированная оплата;

сложность и опасность выполняемых работ.

Работодатели особенно ценят специалистов, которые умеют читать чертежи, соблюдают технологию, работают без постоянного контроля и имеют допуски для сложных объектов.

О том, как появился профессиональный праздник отрасли и когда отмечают День строителя, Life.ru рассказывал отдельно.

Каменщики

Каменщик возводит стены, перегородки, колонны и другие конструкции из кирпича, газобетона и строительных блоков. Доход часто зависит не от фиксированного оклада, а от объёма выполненной кладки.

В регионах каменщикам предлагают примерно 80–150 тысяч рублей в месяц. Опытные мастера в Москве, Санкт-Петербурге и на крупных объектах могут рассчитывать на 160–250 тысяч рублей. Вахтовые бригады получают до 200–300 тысяч рублей, но такая сумма обычно предполагает плотный график и большой объём работ. На hh.ru в августе 2026 года встречались предложения от 80 тысяч рублей в Екатеринбурге, от 110 тысяч в Москве и до 250–300 тысяч для опытных или вахтовых каменщиков.

Сколько получают каменщики в 2026 году. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

На зарплату каменщика влияют:

разряд и скорость кладки;

умение работать с облицовочным кирпичом;

сложность архитектуры;

работа на высоте;

качество и отсутствие переделок;

формат оплаты — по сменам или за кубометр кладки.

Начинающий рабочий может получать заметно меньше мастера, который самостоятельно читает проект, выводит углы и контролирует геометрию стен.

Сварщики

В обычном городском строительстве сварщикам предлагают в среднем 100–180 тысяч рублей в месяц. Специалисты по металлоконструкциям, ручной дуговой и полуавтоматической сварке могут получать 160–250 тысяч рублей, а на вахте — около 200–300 тысяч рублей.

Так, в московских вакансиях летом 2026 года встречались предложения на 124 тысячи рублей, 154–189 тысяч и до 300 тысяч рублей для опытных сварщиков-монтажников. В Санкт-Петербурге диапазон составлял примерно от 100–120 до 180 тысяч рублей, а отдельные вахтовые вакансии предлагали 220 тысяч и более.

Объявления с зарплатами 400–500 тысяч рублей обычно относятся не к обычной стройке, а к вахте, промышленным предприятиям, нефтегазовой отрасли или объектам с особыми требованиями. Такие суммы нельзя считать средней зарплатой сварщика.

Доход повышают:

высокий квалификационный разряд;

аттестация Национального агентства контроля сварки;

умение варить трубы и ответственные конструкции;

допуски к работе на высоте;

владение несколькими технологиями сварки;

опыт работы с нержавеющей сталью и цветными металлами.

Сварщик без опыта может начать с более низкой ставки, но после получения разряда и практики зарплата растёт быстрее, чем во многих других рабочих профессиях.

Зарплата сварщиков в России в 2026. Фото © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Крановщики

Заработок крановщика зависит прежде всего от типа техники. Машинист башенного крана на жилищном объекте, оператор автокрана и специалист по тяжёлому гусеничному крану выполняют разную работу и получают разные деньги.

Машинистам башенных кранов в крупных городах предлагают около 100–195 тысяч рублей в месяц. В Нижнем Новгороде актуальные вакансии показывали диапазон 100–170 тысяч рублей, в Москве — от 100–150 до 195 тысяч рублей.

На вахтовых объектах доход может достигать 230–300 тысяч рублей. Например, операторам автомобильных, гусеничных и пневмоколёсных кранов предлагали 227–242 тысячи рублей, а машинистам высокой квалификации на Таймыре — 265–300 тысяч рублей.

На зарплату крановщика влияют:

тип и грузоподъёмность техники;

разряд машиниста;

высота и сложность объекта;

работа в городе или на удалённой площадке;

наличие удостоверений и медицинского допуска;

ночные смены и погодные условия.

Работа требует постоянной концентрации. Ошибка оператора может привести к повреждению конструкций, техники и угрозе для людей, поэтому работодатели готовы доплачивать за опыт и безаварийную работу.

Сколько получают крановщики в России. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Прорабы

Прораб, или производитель работ, организует строительный процесс на участке. Он распределяет задачи между бригадами, следит за сроками и качеством, заказывает материалы, взаимодействует с заказчиком и ведёт документацию.

В регионах прораб обычно получает 100–180 тысяч рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге наиболее распространены предложения от 150 до 250 тысяч рублей. Старшие прорабы, начальники участков и руководители крупных объектов могут зарабатывать 250–350 тысяч рублей и больше.

В августе 2026 года московским прорабам общестроительных работ предлагали 150–170 тысяч рублей, опытным руководителям участков — 190–250 тысяч, а старшим прорабам — от 240–275 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге встречались вакансии с зарплатой 150–220 тысяч рублей.

Доход зависит от масштаба ответственности. Прораб небольшого ремонта и руководитель строительства промышленного корпуса могут называться одинаково, но управлять разными бюджетами, сроками и численностью работников.

Для прораба важны:

профильное среднее или высшее образование;

знание строительных норм;

чтение рабочей документации;

ведение журналов и исполнительных документов;

умение организовать несколько бригад;

ответственность за охрану труда;

опыт сдачи объектов заказчику.

Высокий оклад часто сопровождается ненормированным графиком и материальной ответственностью.

Инженеры-строители

Сколько зарабатывают прорабы в 2026 году. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Инженер-строитель — это отдельная профессия, которую не следует путать с рабочими специальностями. Он занимается расчётами, проектированием, техническим надзором, обследованием зданий, строительным контролем или документацией.

В регионах начинающие инженеры могут получать 70–110 тысяч рублей в месяц. Специалисты с опытом обычно зарабатывают 110–180 тысяч рублей. В Москве вакансии инженеров-строителей предлагают около 140–200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — примерно 100–160 тысяч рублей.

Инженеры строительного контроля и технического надзора получают больше: предложения могут начинаться от 180–200 тысяч и доходить до 250–300 тысяч рублей. Главные инженеры и руководители крупных проектов иногда зарабатывают 400 тысяч рублей и выше, но это уже управленческий уровень, а не средняя зарплата инженера.

Для работы инженером обычно требуется высшее образование. Зарплату повышают:

опыт проектирования или строительного контроля;

знание AutoCAD, Revit и BIM-систем;

владение сметными программами;

умение работать с исполнительной документацией;

включение в национальные реестры специалистов;

опыт прохождения экспертизы и сдачи объектов.

Рабочий на стройке может зарабатывать больше молодого инженера, особенно при сдельной оплате или на вахте. Преимущество инженерного направления раскрывается с опытом и переходом к управлению проектами.

Зарплаты по регионам и за рубежом

В США средняя годовая зарплата работников строительных и добывающих профессий за май 2025 года составляла 65 360 долларов, а руководителей рабочих бригад — 86 450 долларов. В Германии средний годовой доход в строительстве за 2025 год достиг 54 358 евро.

Последние доступные отраслевые данные Китая показывают среднюю зарплату в строительстве на уровне 89 519 юаней в год в городских негосударственных организациях и 65 494 юаней в частном секторе. В Белоруссии средняя начисленная зарплата строителей в апреле 2026 года составляла 3722,8 белорусского рубля.

Сравнивать эти суммы напрямую некорректно. В разных странах отличаются налоги, продолжительность рабочего времени, стоимость аренды, медицинское страхование и социальные гарантии.

Сколько получают строители в разных странах мира. Фото © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

FAQ — частые вопросы

Сколько в среднем зарабатывает строитель в России?

Медианная зарплата строителя составляет около 131,5 тысячи рублей в месяц. Основной диапазон — от 80 до 165 тысяч рублей, но квалифицированные специалисты и вахтовики могут получать 200–300 тысяч рублей и больше.

От чего зависит зарплата строителя?

На доход влияют профессия, разряд, опыт, регион, сложность объекта, наличие допусков и формат занятости. Вахта и сдельная оплата обычно дают более высокий месячный заработок, но сопровождаются интенсивным графиком.

Чем зарплата инженера-строителя отличается от зарплаты рабочего на стройке?

Инженер получает деньги за расчёты, проектирование, документацию и контроль, а рабочий — за выполнение строительных операций. Опытный каменщик или сварщик может зарабатывать больше молодого инженера, но у инженера выше потенциал перехода к руководству проектами.

В каком регионе России строители зарабатывают больше всего?

Высокие ставки предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, северных и дальневосточных регионах. Самые большие суммы обычно встречаются на вахтовых промышленных и инфраструктурных объектах.

Сколько зарабатывают строители за рубежом по сравнению с Россией?

В США средняя зарплата строительных профессий составляет около 65 тысяч долларов в год, в Германии — около 54 тысяч евро. Однако сравнивать только номинальные суммы нельзя: необходимо учитывать налоги, стоимость жилья и другие расходы.

Зарплата строителя в 2026 году зависит не столько от общего названия профессии, сколько от конкретной квалификации. Разница между начинающим рабочим и специалистом с допусками может составлять сотни тысяч рублей. Быстрее всего доход растёт у тех, кто повышает разряд, осваивает сложное оборудование, работает с технической документацией и готов брать ответственность за результат всей бригады.

Авторы Кирилл Золотарев