Зарплаты в России превысили уровень трёх стран ЕС

Средний уровень заработной платы в России по паритету покупательной способности оказался выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По информации агентства, средняя месячная зарплата в стране выросла с 57 244 рублей в 2021 году до 101 784 рублей в 2025-м, что эквивалентно примерно 1280 долларам. При пересчёте по паритету покупательной способности этот показатель позволил России опередить Грецию, Словакию и Венгрию в ежегодном рейтинге.

Издание также обращает внимание, что с 2022 года темпы роста зарплат в России примерно на пять процентных пунктов превышают рост производительности труда. По оценке Bloomberg, сопоставимая динамика в последний раз наблюдалась во время нефтяного бума 2000-х годов.

Ранее экономист сообщил, что средняя зарплата в России за год выросла на 12% — до 109 тысяч рублей. По его словам, рост опережает инфляцию благодаря повышению МРОТ и дефициту кадров, а к концу года показатель может достичь 114–120 тысяч рублей.