Экономист объяснил, почему пенсия в 40% от зарплаты невыгодна россиянам

Установить страховую пенсию по старости на уровне 40% от прежнего заработка в России теоретически возможно, но такая мера потребует дополнительных источников финансирования, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, предложенный порог основан на рекомендациях Международной организации труда, где пенсия в размере 40% от предыдущего дохода считается приемлемой. Однако этот показатель рассчитан на страны с другими уровнями зарплат и доходов.

В России такой подход может оказаться неэффективным. При медианной зарплате около 60 тысяч рублей выплата в 40% составила бы примерно 24 тысячи рублей, а при доходе в 40 тысяч рублей — около 16 тысяч рублей. Однако многие пенсионеры уже получают суммы выше этих значений.

Главный вопрос связан с источниками финансирования. Сейчас страховые пенсии формируются за счёт взносов работодателей в СФР, а размер выплаты зависит от накопленных пенсионных баллов. Для гарантированного уровня в 40% потребуется определить дополнительный механизм наполнения системы.

«Принятие новой пенсионной системы означало бы полную отмену существующей балльной. Это может привести к серьёзным экономическим последствиям», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Кстати, некоторые россияне могут получать сразу две государственные пенсии. В их числе — бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, если у них есть не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и они достигли пенсионного возраста.