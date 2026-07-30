«Комбинация выплат»: Названы категории россиян, которые могут получать сразу две пенсии

Некоторые россияне могут получать сразу две государственные пенсии. В их числе — бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, если у них есть не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и они достигли пенсионного возраста, рассказал сенатор Игорь Мурог.

Также две выплаты могут назначаться людям с инвалидностью из-за военной травмы, участникам ВОВ с инвалидностью и отдельным членам семей погибших военнослужащих, космонавтов или ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Выплаты из НПФ или корпоративные пенсии к этой льготе не относятся. Это отдельные механизмы, которые формируются за счёт личных накоплений или программ работодателя.

«Отмечу, что все условия назначения государственных пенсий и допустимые комбинации выплат закреплены в профильных законах и подтверждаются разъяснениями СФР», — заключил собеседник RT.

Ранее в Госдуме рассказали, на какие преференции могут рассчитывать работающие пенсионеры. В частности, для них действуют налоговые и жилищные льготы.