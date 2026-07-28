Новые зубы, юристы и продукты на дом: Перечислены бесплатные услуги, о которых не знают многие пенсионеры

Государственная поддержка пенсионеров — это не только пенсия и льготы на оплату коммунальных услуг. Есть меры помощи, которыми многие пожилые люди не пользуются, потому что не знают, что они им положены. О них читателям Life.ru рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Социальное обслуживание на дому

Если с возрастом или из-за состояния здоровья человеку стало трудно справляться с повседневными делами, он может оформить социальное обслуживание на дому. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие необходимость такой помощи. После их рассмотрения пенсионера могут признать нуждающимся и назначить социального работника, который поможет купить продукты и лекарства, оплатить коммунальные услуги, оформить документы, сопроводит в поликлинику или другие учреждения.

Чтобы услуги предоставлялись бесплатно, среднедушевой доход пенсионера не должен превышать порог, установленный в регионе, объяснил Чернышов.

Бесплатные коляски, ходунки, костыли

Тем, кто относится к федеральным или региональным льготникам, а также людям с некоторыми заболеваниями, например сахарным диабетом или бронхиальной астмой, положены бесплатные или льготные лекарства по рецепту врача. Если по медицинским показаниям пенсионеру необходимы кресло-коляска, ходунки, костыли и другие технические средства реабилитации, они могут быть предоставлены в установленном законодательством порядке.

Кроме того, во многих регионах при комплексных центрах социального обслуживания работают пункты проката, где нуждающиеся пенсионеры могут бесплатно получить такие средства во временное пользование.

Бесплатные санатории и зубопротезирование

Пенсионеры из числа федеральных льготников, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, могут воспользоваться набором социальных услуг, который включает в себя санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. При желании эти услуги можно полностью или частично заменить денежной компенсацией.

По словам депутата, во многих регионах действует также дополнительная поддержка. Это может быть бесплатное или льготное зубопротезирование, социальные сертификаты, компенсация части расходов на коммунальные услуги и другие меры помощи.

Бесплатная помощь юристов

Одинокие неработающие пенсионеры в ряде регионов могут претендовать на бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты жилищных, имущественных, наследственных и других прав. Порядок её предоставления определяется региональным законодательством, поэтому условия могут различаться в зависимости от субъекта РФ.

Бесплатные курсы цифровой грамотности

Ещё одна полезная возможность — бесплатные курсы цифровой грамотности, где пенсионерам помогут освоить смартфон, портал «Госуслуги», банковские приложения и научат безопасно пользоваться онлайн-сервисами. Для многих пожилых людей это становится дополнительной защитой от телефонных и интернет-мошенников, подчеркнул Чернышов. Кроме того, во многих регионах действуют программы активного долголетия, позволяющие бесплатно заниматься спортом, посещать кружки, экскурсии, лекции и другие мероприятия.

Чтобы узнать, какие меры поддержки положены в конкретном случае, следует обратиться в органы социальной защиты населения, МФЦ или комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро в регионе либо через адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической помощи. Если вопрос касается льготных лекарств или санаторно-курортного лечения, необходимую информацию предоставят лечащий врач или поликлиника. Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы