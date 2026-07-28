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Регион
28 июля, 11:53

Новые зубы, юристы и продукты на дом: Перечислены бесплатные услуги, о которых не знают многие пенсионеры

Оглавление
Социальное обслуживание на дому
Бесплатные коляски, ходунки, костыли
Бесплатные санатории и зубопротезирование
Бесплатная помощь юристов
Бесплатные курсы цифровой грамотности

Депутат Чернышов: Пенсионеры могут бесплатно пройти курсы цифровой грамотности

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Государственная поддержка пенсионеров — это не только пенсия и льготы на оплату коммунальных услуг. Есть меры помощи, которыми многие пожилые люди не пользуются, потому что не знают, что они им положены. О них читателям Life.ru рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Социальное обслуживание на дому

Если с возрастом или из-за состояния здоровья человеку стало трудно справляться с повседневными делами, он может оформить социальное обслуживание на дому. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие необходимость такой помощи. После их рассмотрения пенсионера могут признать нуждающимся и назначить социального работника, который поможет купить продукты и лекарства, оплатить коммунальные услуги, оформить документы, сопроводит в поликлинику или другие учреждения.

Чтобы услуги предоставлялись бесплатно, среднедушевой доход пенсионера не должен превышать порог, установленный в регионе, объяснил Чернышов.

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Бесплатные коляски, ходунки, костыли

Тем, кто относится к федеральным или региональным льготникам, а также людям с некоторыми заболеваниями, например сахарным диабетом или бронхиальной астмой, положены бесплатные или льготные лекарства по рецепту врача. Если по медицинским показаниям пенсионеру необходимы кресло-коляска, ходунки, костыли и другие технические средства реабилитации, они могут быть предоставлены в установленном законодательством порядке.

Кроме того, во многих регионах при комплексных центрах социального обслуживания работают пункты проката, где нуждающиеся пенсионеры могут бесплатно получить такие средства во временное пользование.

Бесплатные санатории и зубопротезирование

Пенсионеры из числа федеральных льготников, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, могут воспользоваться набором социальных услуг, который включает в себя санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. При желании эти услуги можно полностью или частично заменить денежной компенсацией.

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По словам депутата, во многих регионах действует также дополнительная поддержка. Это может быть бесплатное или льготное зубопротезирование, социальные сертификаты, компенсация части расходов на коммунальные услуги и другие меры помощи.

Бесплатная помощь юристов

Одинокие неработающие пенсионеры в ряде регионов могут претендовать на бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты жилищных, имущественных, наследственных и других прав. Порядок её предоставления определяется региональным законодательством, поэтому условия могут различаться в зависимости от субъекта РФ.

Бесплатные курсы цифровой грамотности

Ещё одна полезная возможность — бесплатные курсы цифровой грамотности, где пенсионерам помогут освоить смартфон, портал «Госуслуги», банковские приложения и научат безопасно пользоваться онлайн-сервисами. Для многих пожилых людей это становится дополнительной защитой от телефонных и интернет-мошенников, подчеркнул Чернышов. Кроме того, во многих регионах действуют программы активного долголетия, позволяющие бесплатно заниматься спортом, посещать кружки, экскурсии, лекции и другие мероприятия.

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Чтобы узнать, какие меры поддержки положены в конкретном случае, следует обратиться в органы социальной защиты населения, МФЦ или комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро в регионе либо через адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической помощи. Если вопрос касается льготных лекарств или санаторно-курортного лечения, необходимую информацию предоставят лечащий врач или поликлиника.

Борис Чернышов

Вице-спикер Госдумы

Чтобы узнать, какие меры поддержки положены в конкретном случае, следует обратиться в органы социальной защиты населения, МФЦ или комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро в регионе либо через адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической помощи. Если вопрос касается льготных лекарств или санаторно-курортного лечения, необходимую информацию предоставят лечащий врач или поликлиника.
Чтобы узнать, какие меры поддержки положены в конкретном случае, следует обратиться в органы социальной защиты населения, МФЦ или комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро в регионе либо через адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической помощи. Если вопрос касается льготных лекарств или санаторно-курортного лечения, необходимую информацию предоставят лечащий врач или поликлиника.

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Александра Вишнякова
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