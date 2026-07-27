В Госдуме объяснили, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать работающие пенсионеры

В 2026 году работающие пенсионеры могут рассчитывать на широкий спектр льгот. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT напомнил о ключевых гарантиях.

По его словам, пенсионеры имеют право на два оплачиваемых дня в год для диспансеризации с сохранением среднего заработка, а также могут взять до 14 дней отпуска за свой счёт в любое удобное время — работодатель не вправе отказать. При увольнении в связи с выходом на пенсию отрабатывать две недели не нужно.

С 2025 года индексация пенсий вернулась для всех работающих пенсионеров: с 1 января 2026 года выплаты повышены на 7,6%. С 1 августа Соцфонд проводит ежегодный перерасчёт с учётом взносов работодателя, прибавка ограничена тремя коэффициентами.

Действуют налоговые и жилищные льготы: освобождение от налога на имущество (один объект каждого вида), вычет по земельному налогу с 6 соток, компенсация взносов на капремонт (50% с 70 лет, 100% — с 80). Субсидии на ЖКУ можно оформить, если расходы превышают 22% дохода семьи (в регионах порог может быть ниже).

Большинство льгот оформляются автоматически или через «Госуслуги», МФЦ и Соцфонд.

А ранее работающим пенсионерам в РФ напомнили, что они имеют право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 календарных дней в году. По словам специалиста, дни предоставляются по письменному заявлению, и работодатель не может отказать даже в случае высокой загрузки или отсутствия других сотрудников.