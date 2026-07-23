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23 июля, 16:01

Работающим пенсионерам напомнили о праве на 14 дней отпуска без содержания

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Работающий пенсионер по старости имеет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 календарных дней в году. Об этом RT напомнила старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова.

По её словам, дни предоставляются по письменному заявлению, и работодатель не может отказать даже в случае высокой загрузки или отсутствия других сотрудников. Согласовывать график с ежегодным отпуском не требуется. Если пенсионер уже использовал все 14 дней, дополнительные дни предоставляются только по соглашению сторон.

Важно: право действует только для пенсионеров по старости. Военная пенсия или выслуга лет такой гарантии не дают. Заявление лучше подавать заранее и сохранять подтверждение о получении.

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А ранее Life.ru писал, что силовики и судьи могут съездить в отпуск за счёт государства. В Госдуме отметили, что такой же привилегией обладают контрактники Росгвардии, военнослужащие, а также работники прокуратуры и Следственного комитета. Более того, бесплатный билет полагается не только самому служащему, но и одному члену его семьи.

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Дарья Нарыкова
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