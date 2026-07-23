В Госдуме раскрыли, кто из россиян может получить билет в отпуск за счёт государства

Некоторые граждане могут съездить в отпуск за государственный счёт, и речь не только о жителях Крайнего Севера. О том, кому именно положена такая льгота, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, Трудовой кодекс РФ гарантирует северянам оплату проезда и провоза багажа раз в два года. Но существуют и менее очевидные ведомственные нормы. Сотрудникам МВД, ФСИН, таможни, судебным приставам и пожарным дорогу к месту отдыха компенсируют ежегодно — при условии службы на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке или в районах Крайнего Севера. Такой же привилегией обладают контрактники Росгвардии, военнослужащие, а также работники прокуратуры и Следственного комитета. Более того, бесплатный билет полагается не только самому служащему, но и одному члену его семьи.

Судьи, как отметил парламентарий в разговоре с RT, оказались в самом выгодном положении. Федеральный закон «О статусе судей» гарантирует им оплату проезда к месту отдыха вообще без географических ограничений, а время, проведённое в дороге, даже не включается в отпускной срок.

Льгота не исчезает и после выхода на пенсию. Ведомственные пенсионеры с выслугой от двадцати лет ежегодно получают компенсацию за билеты до санаториев. Таким образом, право на бесплатную дорогу к месту отдыха имеют гораздо более широкие слои населения, чем принято считать.

Ранее Life.ru узнал, что перелёт из Центральной России на Камчатку по плоскому тарифу «Аэрофлота» обходится всего в 17,5 тысячи рублей в одну сторону. Если раньше билеты приходилось ловить за полгода, то теперь, за исключением пикового августа, подходящий вариант находится за месяц-два. На полуострове растёт число бюджетных гостиниц и частных апартаментов, увеличивается поток молодёжи и туристов со средним достатком. А дорогие вертолётные туры заменяют наземными маршрутами, тропами и морскими прогулками на маломерных судах, позволяющими увидеть природу без трат в сотни тысяч рублей.