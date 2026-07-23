Турпоток вырос на 80%: Северная Осетия стала для россиян «бюджетной Швейцарией»

Северная Осетия стала одним из самых популярных направлений для российских туристов. За год поток путешественников в республику вырос почти на 80%. Об этом пишет SHOT. Так, с января по июнь 2025 года регион посетили 142,8 тысячи человек, а за первые шесть месяцев текущего года — уже 252,9 тысячи.

Одним из главных мест притяжения остаётся горно-рекреационный комплекс «Цей». Зимой туда приезжают любители горных лыж, а летом — альпинисты и поклонники пеших маршрутов. В соцсетях набирает популярность и так называемое «озеро Мияги» у Мидаграбинского озера. Место стало известно после съёмок клипа дуэта Miyagi & Эндшпиль на песню Silhouette. Дополнительный интерес к региону вызвала свадьба Иды Галич, куда приехали известные гости, включая Оксану Самойлову, Мигеля и Гошу Карцева.

Туристы также едут ради Даргавского некрополя, который называют «Городом мёртвых», Дзивгисской крепости и Аланского Успенского монастыря. Из-за живописных горных пейзажей и озёр Северную Осетию всё чаще сравнивают со Швейцарией. При этом путешествие туда обходится значительно дешевле.

Ранее сообщалось, что на острове Валаам, который часто называют Северным Афоном, создадут сеть экотроп. Первый пеший маршрут планируется открыть в сентябре 2026 года. На нём появятся указатели, карты, информационные стенды и точки отдыха. В дальнейшем информационные модули дополнят QR-кодами для перехода к аудиогидам.