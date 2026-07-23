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Регион
23 июля, 12:33

Турпоток вырос на 80%: Северная Осетия стала для россиян «бюджетной Швейцарией»

SHOT: Северная Осетия стала для россиян «бюджетной Швейцарией», турпоток вырос на 80%

Обложка © ТАСС / Кирилл Чеходаров

Обложка © ТАСС / Кирилл Чеходаров

Северная Осетия стала одним из самых популярных направлений для российских туристов. За год поток путешественников в республику вырос почти на 80%. Об этом пишет SHOT. Так, с января по июнь 2025 года регион посетили 142,8 тысячи человек, а за первые шесть месяцев текущего года — уже 252,9 тысячи.

Одним из главных мест притяжения остаётся горно-рекреационный комплекс «Цей». Зимой туда приезжают любители горных лыж, а летом — альпинисты и поклонники пеших маршрутов. В соцсетях набирает популярность и так называемое «озеро Мияги» у Мидаграбинского озера. Место стало известно после съёмок клипа дуэта Miyagi & Эндшпиль на песню Silhouette. Дополнительный интерес к региону вызвала свадьба Иды Галич, куда приехали известные гости, включая Оксану Самойлову, Мигеля и Гошу Карцева.

Туристы также едут ради Даргавского некрополя, который называют «Городом мёртвых», Дзивгисской крепости и Аланского Успенского монастыря. Из-за живописных горных пейзажей и озёр Северную Осетию всё чаще сравнивают со Швейцарией. При этом путешествие туда обходится значительно дешевле.

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Ранее сообщалось, что на острове Валаам, который часто называют Северным Афоном, создадут сеть экотроп. Первый пеший маршрут планируется открыть в сентябре 2026 года. На нём появятся указатели, карты, информационные стенды и точки отдыха. В дальнейшем информационные модули дополнят QR-кодами для перехода к аудиогидам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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