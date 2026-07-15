На Валааме создадут сеть экотроп, проект уже представили патриарху Кириллу

На острове Валаам, который часто называют Северным Афоном, создадут сеть экотроп. Первый пеший маршрут планируется открыть в сентябре 2026 года. На нём появятся указатели, карты, информационные стенды и точки отдыха. В дальнейшем информационные модули дополнят QR-кодами для перехода к аудиогидам.

Авторами проекта стали корпорация «Синергия» и Комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Его уже презентовали Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Для запуска первой экотропы рабочая группа восстанавливает старую монастырскую дорогу, строит новый пешеходный мост, устанавливает систему навигации и обустраивает точки отдыха. Маршрут экотропы № 1 пройдёт по историческим дорогам Валаама и свяжет Центральную усадьбу, часовню Ксении Петербургской, Шишкинскую сосну, Всехсвятский скит, Игуменские озёра и Монастырскую ферму. Также будет предусмотрена возможность посещения Смоленского скита.

Протяжённость основного маршрута составит 13 километров, с заходом в Смоленский скит — 16 километров. Часть пути до Всехсвятского и Смоленского скитов можно будет преодолеть на велосипеде.

«Для нас большая честь принимать участие в развитии Валаамского архипелага — святого места, имеющего исключительное значение для Русской православной церкви и всей России. Мы убеждены, что этот проект станет началом долгосрочной работы по формированию современных подходов к развитию паломнической инфраструктуры, сочетающих уважение к многовековым традициям с бережным развитием территории и сохранением её уникального наследия», — отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

При разработке маршрутов учитываются монастырский уклад, историческая среда и природный ландшафт архипелага. Навигация и элементы благоустройства будут выполнены в едином визуальном стиле и с минимальным вмешательством в окружающую среду.

«Именно пешее путешествие к святыням и было изначально паломничеством. Это возвращает нас к истокам, позволяет глубоко соприкоснуться с историей православия, его святынями и даёт современному человеку возможность пройти путь укрепления веры», — подчеркнул митрополит Матфей, председатель Комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь.

Как добавил архиепископ Панкратий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, создание единой навигационной и информационной среды на архипелаге призвано не только облегчить прохождение по старинным тропам, но и помочь каждому путнику в тишине и сосредоточенности прикоснуться к духовному наследию Валаама.

В 2027 году планируется открыть новые маршруты и расширить навигационную систему. В 2028–2029 годах проект предполагается распространить на удалённые территории архипелага, оборудовав стоянки для длительных переходов и внедрив аудиогиды. В перспективе общая протяжённость благоустроенных маршрутов на Валааме может превысить 50 километров. Они свяжут исторические дороги, скиты, природные объекты и территории монастырского хозяйства в единую паломническую маршрутную сеть.

Кстати, ранее о том, что Валаам могут сделать круглогодичным для посещения, в интервью Life.ru рассказывал глава Карелии Артур Парфенчиков.