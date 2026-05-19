Посещение Валаама может стать доступным круглый год, заявил глава Карелии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Валаам часто называют Северным Афоном, и для Карелии это не просто монастырь, а настоящий духовный щит и источник мудрости. Сегодня он мог бы стать чем-то большим, чем паломническим центром. Однако для этого важно сделать его круглогодичным для посещения. О решении этой задачи в интервью Life.ru рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сегодня на Валаам в определённые сезоны попасть сложно — он не круглый год открыт для доступа. И мы с владыкой Панкратием мечтаем о том, чтобы он стал круглогодичным, как Кижи. Для этого мы хотим задействовать Германовский скит — единственный, который был устроен монахами фактически на побережье, на острове Святого Германа (сейчас это Сюскюянсаари). Там находится храм Александра Невского, его сейчас реставрируем», — рассказал губернатор.

Раньше скит использовался как хозяйственный объект, теперь там хотят создать круглогодичный культурно-просветительский центр. Ключевой задачей остаётся инфраструктура — в частности, строительство дороги к будущему центру.

В Кремле объяснили, почему Путин выбрал для важных заявлений Валаам

