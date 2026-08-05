Пенсии по старости выросли: Сколько теперь в среднем получают пенсионеры в РФ

Средний размер страховой пенсии по старости в России превысил 27,2 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, согласно которым за год выплаты увеличились более чем на две тысячи рублей.

По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия по старости достигла 27 224 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 25 098 рублей, что говорит о заметном росте выплат.

При этом размер пенсии отличается в зависимости от занятости получателя. Работающие пенсионеры в среднем получают 24 929 рублей в месяц, тогда как неработающим начисляют около 27 850 рублей.

Страховая пенсия по старости назначается гражданам после достижения установленного пенсионного возраста. Кроме того, для её получения необходимо иметь требуемый страховой стаж и достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Таким образом, за два года средний размер пенсии в России вырос на 4 440 рублей и достиг 25 402 рублей. Самые высокие пенсионные выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе — в среднем 42 270 рублей.