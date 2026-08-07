Рост на 12%: Названа средняя зарплата в России

Средняя зарплата в России за год выросла на 11,7 тысячи рублей (12%) — до 109 тысяч рублей в апреле 2026 года. Это в 2–2,5 раза выше инфляции, рассказал «Газете.Ru» экономист Игорь Балынин.

Он отметил, что темпы роста немного замедляются: в марте рост был 15,4%, в феврале — 15,9%. Но если сравнивать с апрелем 2024 года, зарплата стала выше на 30% (плюс 25 тысяч рублей), а с апрелем 2020 года — выросла больше чем в два раза.

«При этом следует отметить замедление темпов роста, так как при сравнении данных марта 2026 года с мартом 2025 года темпы прироста составляли 15,4%, а при сравнении данных февраля 2026 года с февралём 2025 года — 15,9%», — сказал Балынин.

По словам экономиста, зарплаты растут быстрее цен благодаря двум главным причинам. Во-первых, МРОТ вырос почти в два раза за пять лет — с 12 тысяч до 27 тысяч рублей. Во-вторых, на рынке труда не хватает работников, особенно высококвалифицированных, и компании вынуждены конкурировать за кадры.

До конца года средняя зарплата может достичь 114–120 тысяч рублей. Всё будет зависеть от того, насколько организации готовы повышать зарплаты, чтобы удержать и привлечь сотрудников. Экономист подчеркнул, что рост зарплат положительно влияет на развитие страны и помогает достигать национальных целей.

Ранее Life.ru писал, что в мае 2026 года средняя зарплата выше 200 тысяч рублей была только в трёх регионах России. Лидером стала Чукотка — там платили 260,7 тысячи рублей. На втором месте Магаданская область с 214,4 тысячи. Третью строчку занял Ямало-Ненецкий округ — 205,3 тысячи. В среднем по стране номинальная зарплата в мае составила 110,2 тысячи рублей — это без учёта налогов и социальных выплат.