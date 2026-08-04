Выше 200 тысяч в месяц: Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

В мае 2026 года средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей лишь в трёх российских регионах. Такие цифры привёл Росстат.

Больше всего платили на Чукотке — 260,7 тысячи рублей. Следом идёт Магаданская область с 214,4 тысячи, замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 205,3 тысячи.

Согласно свежей статистике, в мае текущего года номинальная начисленная зарплата в среднем по стране достигла 110,2 тысяч рублей. Это значение рассчитано без учёта социальных выплат и налоговых вычетов.

Также ранее Росстат подсчитал, в каких регионах зарплаты выросли сильнее всего за год. Заметнее всего прибавили Магаданская и Калужская области, Чукотка, Москва и Хабаровский край. В Магаданской области рост составил почти 36 тысяч рублей: с 154,5 тысячи в 2025 году до 190,1 тысячи в 2026-м. На Чукотке средний уровень оплаты труда поднялся более чем на 32 тысячи и достиг 246,4 тысячи рублей.