Средняя зарплата в Москве за пять лет выросла на 103 тыс. рублей

В Москве средняя заработная плата за последние пять лет увеличилась более чем на 103 тысячи рублей, подсчитал ТАСС на основе данных Росстата. В 2026 году средний доход столичных жителей составил 219,6 тысячи рублей, тогда как в 2021-м этот показатель был на уровне 116,3 тысячи.

Для сравнения: средняя зарплата по России в марте 2026 года достигла 112 654 рублей. Таким образом, московский уровень более чем вдвое превышает общероссийский. Рост доходов отражает как экономическую динамику столицы, так и инфляционные процессы, однако официальные комментарии о причинах такого увеличения не приводились.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил, что в июле 2026 года вторая часть зарплаты будет немного больше первой, поскольку при пятидневной рабочей неделе в этом месяце 23 рабочих дня, из которых 11 приходятся на первую половину и 12 — на вторую. Он напомнил, что Трудовой кодекс требует выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц, а размер каждой части оклада зависит от количества рабочих дней в соответствующем периоде.