В июле ожидается перекос в выплате зарплат, предупредил экономист

В июле 2026 года вторая часть зарплаты окажется немного больше первой из-за разного количества рабочих дней, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он напомнил, что, согласно ТК РФ, зарплату нужно выплачивать не реже двух раз в месяц.

Размер каждой части оклада зависит от числа рабочих дней в соответствующем периоде. Так, при пятидневной рабочей неделе в июле будет 23 рабочих дня: 11 — в первой половине месяца и 12 — во второй, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

При окладе 100 тысяч рублей первая выплата составит 47 826,09 рубля до вычета НДФЛ, а вторая — 52 173,91 рубля. Однако итоговая сумма может быть ещё выше, если работодатель выдаёт со второй выплатой премии и другие надбавки, заключил эксперт.

Кстати, эти летом начала меняться обстановка на рынке труда. Где самые большие зарплаты, кого ждёт прибавка и какие тренды выявили кадровики к концу июня, выяснил Life.ru.