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Регион
26 июня, 07:53

Россияне пересматривают расходы на товары в пользу рациональных трат

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская розница после периода быстрого роста вошла в более сложную фазу: покупатели стали осторожнее тратить деньги и чаще пересматривать состав корзины. По данным исследований, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время ушёл в отрицательную зону, а 17% россиян сократили средний чек более чем на 20%, сообщает RG.ru.

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Экономия при этом не означает полного отказа от покупок: потребители стали рациональнее выбирать товары, но продолжают тратить на то, что связано с комфортом и повседневным качеством жизни. В числе таких категорий — готовая еда, кофе, сладости, товары для животных и витамины. Рынок товаров повседневного спроса фактически перешёл к стагнации, а рост оборотов во многом объясняется инфляцией.

На фоне изменения привычек усиливается роль доставки, онлайн-покупок и маркетплейсов, поэтому участникам рынка приходится адаптироваться к новым правилам конкуренции. Представители отрасли отмечают, что для устойчивости продовольственного рынка важны не только производство и торговая инфраструктура, но и равные условия для производителей, поставщиков, сетей и цифровых платформ.

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Ранее россиян предупредили о рисках при оплате товара переводом на карту продавца. Такой способ действительно бывает удобен, но платежи остаются обезличенными, а кассовый чек обычно не выдают.

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Борис Эльфанд
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