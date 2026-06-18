Россиян предупредили о рисках при оплате товара переводом на карту продавца

Покупатель может столкнуться с рисками, если оплачивает товар переводом на личную карту продавца, предупредил юрист Александр Хаминский. По его словам, на рынках у продавцов часто есть номер карты, куда клиенту предлагают отправить деньги за покупку. Такой способ действительно бывает удобен, но платежи остаются обезличенными, а кассовый чек обычно не выдают.

Для продавца приём оплаты на личную карту тоже может обернуться проблемами. По инструкциям Банка России, использование такого счёта для расчётов с покупателями создаёт риск вплоть до блокировки. А для клиента главная опасность заключается в том, что он не знает, кому именно переводит деньги и куда они могут уйти дальше.

«Тут нельзя быть уверенным, что часть полученных денег не пойдёт на финансирование экстремистских или террористических сообществ», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

К слову, мошенники всё чаще используют «ошибочные» переводы на карту, чтобы втянуть россиян в преступные схемы по отмыванию денег. Схема выглядит так: на счёт поступают деньги от незнакомца, который затем просит вернуть их на другую карту.