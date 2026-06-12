«Продать проще»: Маркетолог разоблачил уловку магазинов с «бесплатными» товарами

Обещание «бесплатно только сегодня и сейчас» работает безотказно, но в реальности «бесплатный» товар почти всегда оказывается самым дорогим, предупредил маркетолог Влад Фишер. По его словам, бизнесу важно не отдать что-то даром, а привести человека к покупке, поэтому за словом «бесплатно» скрывается приманка.

Дальше клиента ведут по цепочке к крупной оплате. Когда не нужно платить сразу, снижается внутреннее сопротивление, люди легче соглашаются, а затем включается работа с доверием и аргументами. Особый механизм — так называемая «плата данными»: пользователь не переводит деньги, но оставляет информацию о своих интересах, запросах и поведении, на чём строится монетизация многих сервисов.

Также есть подписки с бесплатным периодом, когда человек подключается на пробу, а затем забывает отключить автопродление, и деньги списываются регулярно. Кроме того, срабатывает психологический эффект взаимности: получив что-то даром, человек ощущает внутреннее обязательство ответить.

«Когда нам что-то дали бесплатно, включается ощущение, что нужно отблагодарить. В этот момент критичность снижается, и продать становится проще» — резюмировал собеседник «Газеты.ru».

Если при виде скидок вам сразу хочется броситься за новыми покупками, не торопитесь! Это классическая уловка. Life.ru разобрался, как именно нами управляют маркетологи и что можно сделать, чтобы обезопаситься.