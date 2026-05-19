Ушлых «букетчиц», разводящих парней, предупредили о риске загреметь за решётку

Участие в схеме «букетчиц» может повлечь уголовную ответственность, если будет доказана причастность девушки к данному виду обмана, заявила юрист Алла Георгиева. Схема, по её словам, выглядит так: девушка знакомится с парнем в приложении для свиданий, зовёт его на встречу и как бы случайно заводит в магазин цветов, где жертва покупает букет. После этого «букетчица» почти сразу уходит, а потом возвращает цветы в салон.

За вечер одни и те же растения могут продать до пяти раз. Доказать соучастие женщины будет довольно сложно, однако при наличии записей с видеокамеры ответственность наступает по нескольким статьям. Если стоимость букета не превышает 2,5 тысячи рублей, это может быть квалифицировано как мелкое хищение, подчеркнула собеседница «Москвы 24».

Она отметила, что при цене букета выше 2,5 тысячи рублей деяние может быть признано мошенничеством, совершённым группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). В этом случае возможна ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до года или без такового.

Напомним, ранее на смену известным «тарелочницам» пришёл новый способ обмана на свиданиях — «букетчицы». Схемы просты, но приносят неплохой доход.