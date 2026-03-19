Вот как вас разводят на деньги! Учимся читать популярные уловки продавцов и им противостоять

Сегодня, 19 марта, весь «прогрессивный» бизнес натужно улыбается и поздравляет нас с Международным днём клиента. Казалось бы, вот он — наш законный праздник! Ведь не зря придумали поговорку о том, что клиент всегда прав. Но не спешите расслабляться и вестись на скидки. Life.ru разобрался в том, как некоторые предприниматели используют день покупателя в своих целях! Обо всём по порядку.

День клиента: откуда ноги растут?

Для начала приятная новость: этот день действительно создан для нас с вами. Идея родилась в 2010 году у предпринимателей из России и Литвы, они решили официально поблагодарить тех, кто приносит им прибыль. Идея оказалась заразной: уже через пару лет её подхватили в Европе и Америке.

Топ-5 приёмов, на которые мы ведёмся

По задумке, 19 марта — это день, когда нам должны дарить подарки и скидки в благодарность за принесённую прибыль. Но есть нюанс: пока вы ловите «халявные» бонусы, недобросовестная армия маркетологов и продавцов отрабатывает свои приёмы так, чтобы вы купили в этот день больше, чем обычно. Так какие же приёмы используют предприниматели?

Магия цифр: «3 по цене 2»

Казалось бы, очень даже приятная математика. Но эксперты советуют задуматься! Очень часто акции в духе «1+1=3» — это способ продать вам больше, чем нужно. Кстати, «беспроцентная рассрочка» — из этой же серии: используя этот способ оплаты покупок, вы рискуете переплатить за скрытые комиссии.

Sale 50% — большими буквами

Согласитесь, приятно, когда в любимом магазине появляется отдел со скидками? Это возможность приобрести то, что раньше казалось слишком дорогим. Но стоит помнить, что нередко скидки бывают искусственно созданными. Что это значит?

Очень часто в преддверии праздников продавцы раскручивают цены, делая их буквально неподъёмными, а потом «щедро» возвращают всё на места, имитируя высокий процент скидки на товар. В итоге получается, что мы покупаем что-то не по сниженной цене, а по обычной. Вот такая иллюзия выгоды. А что ещё?

Фокусы с весами

Казалось бы, XXI век, везде электроника, но на рынках и даже в некоторых магазинах до сих пор используют старые дедовские методы. Вспомните, как приходя, например, за мясом на развес, вы даже не обращаете внимания на показатели весов. Очень зря… Ловите лайфхак, как распознать обманщика за прилавком. Во-первых, смотрите на граммовки. Это ещё не всё. Обращайте внимание на поведение продавца, если тот начинает хвалить вас или делать комплименты — это красный флаг!

А вот самые популярные уловки: обкалывание мяса водой,чтобы весило больше, или подкладывание толстенного слоя бумаги под сыр с колбасой. Формально — для гигиены, но по факту вы платите за бумагу. А ещё есть «волшебные» гири, которые легче, чем написано, и продавцы, умеющие нажимать пальцем на весы в самый ответственный момент!

«Осталась всего одна штука!»

Видели на сайте или в магазине таймер, который тикает, или гордую надпись: «Торопитесь! Осталось две штуки!»? Это бьёт прямо по древнему инстинкту охотника. Как объясняют психологи, включается страх упущенной выгоды. Нас переклинивает — и мы хватаем товар, не раздумывая, а то вдруг потом не завезут ещё партию... Но, как показывает практика, этот же товар по той же цене появляется там и завтра, и послезавтра.

Подарки и пробники

Пробники, маленькие сувенирчики, бесплатный кофе в магазине. Вроде бы мелочь, а приятно. Но психологи предупреждают: это тоже манипуляция. Нам становится неловко, мы чувствуем себя обязанными — и в ответ на «подарок» покупаем что-то ещё, часто ненужное. Кстати, размер тележки в супермаркете — тоже оружие против ваших кошельков. В большую тележку подсознательно хочется положить больше, чем в маленькую корзинку.

Как не дать себя обмануть?

В свой законный День клиента 19 марта проявляй бдительность. Маркетологи играют на наших эмоциях, особенно вечером в пятницу, когда мы уставшие и хотим себя «наградить».

Простой лайфхак от экспертов: если увидели «горячее предложение» — возьмите паузу. Закройте глаза, вкладку в браузере, выйдите из магазина. Если через 24 часа вам всё ещё будет нужна эта вещь — возвращайтесь. Нам свойственно поддаваться трендам, находить выгоду там, где её нет, но порой стоит просто отложить вещь и дать себе остыть. А что по поводу мошенников?

Помните, если вас обсчитали или обманули, — вы имеете право требовать компенсацию! Такие действия считаются административным нарушением и регулируются статьёй 14,7 Кодекса об административных правонарушениях РФ.