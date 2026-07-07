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7 июля, 07:11

Фотографы и переводчики выбились в лидеры по росту зарплат в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России фотографы и переводчики продемонстрировали резкий скачок в доходах за апрель. Их прибыль выросла в 1,6 раза в годовом выражении. Об этом пишет РИА «Новости», проанализировав статистику.

Существенный прирост фиксировался у переводчиков — они стали получать на 55% больше. Доходы сотрудников негосударственных пенсионных фондов выросли на 50%. В числе лидеров по темпам увеличения заработка оказались специалисты по копированию записанных носителей информации — их выплаты выросли на 47%. Дизайнеры стали получать на 45% больше.

В десятку профессий с самым заметным ростом доходов также вошли юристы, сотрудники разработки строительных проектов и звукозаписывающей сферы. Их зарплаты прибавили около 43–44%. Рост более чем на 40% отмечен у работников газовой отрасли, а специалисты по перестрахованию стали получать примерно на 39% больше.

При этом средняя начисленная зарплата по России в апреле составила 109,1 тысячи рублей до вычета налогов. Годом ранее этот показатель был на уровне 97,4 тысячи рублей.

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Ранее в Росстате сообщили, что средняя месячная заработная плата в РФ в апреле 2026 года составила более 109 тысяч рублей. Показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда фиксировалась сумма в 97 375 рублей.

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Татьяна Миссуми
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