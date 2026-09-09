24/7 и ни одной премии: Аналитики подсчитали, сколько стоил бы труд матери в России

Стоимость труда матери с одним ребёнком в Москве оценили примерно в 237,7 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни», подсчитав время на уход, готовку, уборку, поездки и обучение ребёнка.

Наибольшая нагрузка приходится на обязанности няни — 27,5 часа в неделю. Ещё 12 часов занимает приготовление детской еды, 10 — поездки, 8,5 — уборка и бытовой уход, а 7,5 часа — занятия и развитие.

В общей сложности получается 65,5 часа в неделю, или более девяти часов ежедневно. Для денежной оценки каждую из этих задач сравнили со стоимостью соответствующих услуг на рынке.

В Москве такой объём работы оценили в 59 425 рублей в неделю и около 237,7 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге получилось примерно 200,7 тысячи, в Екатеринбурге — 156,2 тысячи, в Казани — 154,7 тысячи, а в Новосибирске — 141,6 тысячи рублей.

Самые высокие московские ставки в исследовании оказались у репетиторов — 1,5 тысячи рублей в час и поваров — 1,2 тысячи. Час работы водителя или автоняни оценили в 900 рублей, няни — в 700, клинера — в 650 рублей.

Расчёт носит условный характер: аналитики переводили домашние и родительские обязанности в стоимость аналогичных услуг на рынке, а не определяли фактическую зарплату матери.

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