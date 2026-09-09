В Татарстане увеличили выплату семьям с тройней до 100 тысяч рублей

В Татарстане заметно увеличили выплаты семьям, в которых одновременно родились трое и более детей. Единовременная помощь теперь составит 100 тысяч рублей. Соответствующие изменения утверждены указом раиса республики Рустама Минниханова.

До сих пор при рождении тройни семья получала по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Идею пересмотреть эту меру поддержки начали обсуждать ещё весной: проект указа проходил антикоррупционную экспертизу в мае, а теперь новые правила вступили в силу.

Одновременно власти республики существенно повысили ежемесячное пособие. Вместо прежней тысячи рублей на ребёнка родители будут получать сумму, равную детскому прожиточному минимуму в Татарстане. В 2026 году он составляет 15 615 рублей. Размер выплаты будет автоматически меняться вместе с прожиточным минимумом.

Ежемесячная помощь положена до достижения детьми возраста полутора лет. При этом её назначение не лишает семью права на другие предусмотренные меры социальной поддержки.

Новые правила распространяются на семьи, в которых одновременно родились трое и более детей начиная с 1 января 2026 года. Таким образом, мера касается не только будущих рождений, но и семей, попадающих под условия указа с начала текущего года.

Всего в Татарстане действует 65 мер поддержки семей. По данным региональных властей, весной 2026 года в республике насчитывалось более 59 тысяч многодетных семей.