Удачно перевернули календарь: Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали многодетными родителями 3 сентября

Актриса Лиза Моряк и режиссёр Сарик Андреасян в третий раз стали родителями. Накануне вечером у пары родился сын. Имя мальчика пока держится в секрете, однако супруги намекнули поклонникам, что оно будет начинаться с буквы «Э».

О радостном событии 30-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову» сообщила своим подписчикам в соцсетях. Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34 по московскому времени. Роды прошли стремительно, малыш не стал заставлять родителей долго ждать.

«То, над чем мы шутили, произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьёй! Берегись, бесплатная парковка», — с юмором написали новоиспечённые родители.

Вес новорождённого составил 3710 граммов, рост — 54 сантиметра. Пара пока не раскрывает имя сына, но в беседе с подписчиками поделилась, что оно будет начинаться на букву «Э». Среди обсуждаемых вариантов было необычное имя Эмихаил.

«Скорее всего, Эмихаил. Как вам такое имя?», — поинтересовались у поклонников Андреасян и Моряк.

Для Моряк мальчик стал третьим ребёнком. Вместе с супругом она уже воспитывает двух дочерей: трёхлетнюю Элизабет и полуторагодовалую Шарлиз. Отметим, что для режиссёра это уже пятый ребёнок: у него также есть двое сыновей от предыдущего брака — 13-летний Марк и девятилетний Мартин.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мае этого года сын родился у другой звёздной пары — Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского. Мальчика назвали Лео