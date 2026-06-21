13-летний сын Сарика Андреасяна чуть не разбился на соревнованиях по картингу

13-летний сын режиссёра Сарика Андреасяна попал в больницу после аварии на соревнованиях по картингу. Во время заезда Марк на высокой скорости вылетел с трассы и получил серьёзные травмы.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alena_new_era

О произошедшем рассказала бывшая супруга режиссёра Алёна Андреасян, опубликовав фотографии с места инцидента. По её словам, помощь ребёнку была оказана оперативно, после чего его доставили к медикам.

«Тот день, когда планировала поехать на гонки к сыну, но не поехала. Жив и на том спасибо!» — написала она.

Андреасян добавила, что карт оказался сильно повреждён, а мальчика госпитализировали. Подростку потребовалось хирургическое вмешательство. Ему установили спицы и пластину, впереди длительный период восстановления, который, по словам матери, может занять около полугода.

Сам Сарик Андреасян пока публично не комментировал произошедшее. Судя по всему, режиссёр сейчас очень сосредоточен на нынешней семье — его супруга Лиза Моряк готовится к рождению третьего ребёнка. Пара состоит в браке с 2016 года и уже воспитывает двух дочерей.