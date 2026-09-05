Многодетным могут дать новые льготы на покупку домов и авто: идею одобрил Путин
Путин одобрил идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей
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Семейную ипотеку на покупку или строительство частного дома предложили сделать выгоднее, чем кредит на квартиру. Эту и другие инициативы многодетных семей поддержал президент России Владимир Путин. Предложения главе государства передала уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России».
«Хорошая идея, она хорошая и для строительной отрасли: у нас за последние годы объём ИЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. И, конечно, тем людям, которые с вами общались, и вы сказали об этом, это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей. Обязательно правительству передам такое поручение», — отметил российский лидер.
Вторая идея касается покупки автомобилей. Для многодетных родителей предлагается предусмотреть дополнительные льготы, однако их формат и возможный размер пока не раскрываются.
Напомним, президент России Владимир Путин встретился с пятёркой лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. В беседе приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный, а также начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.
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