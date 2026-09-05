До 1 октября нужно оформить социальные выплаты и льготы. Кто рискует потерять деньги Оглавление Какие социальные выплаты до 1 октября нужно оформить семьям с детьми Какой выбор нужно сделать получателям набора социальных услуг Какие региональные льготы нужно успеть оформить до 1 октября Юристы предупредили, что часть россиян рискует потерять деньги, если не оформить положенные выплаты и льготы до 1 октября. Какие заявления надо подать семьям с детьми и пенсионерам? Юристы рассказали какие выплаты нужно оформить до 1 октября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Какие социальные выплаты до 1 октября нужно оформить семьям с детьми

С 1 июня семьи с детьми могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. А вот заканчивать принимать заявления будут 1 октября. Эта мера поддержки появилась недавно и уже получила неформальное название — «налоговый кешбэк».

— С точки зрения права это определение хромает: перед нами не вычет по НДФЛ, а самостоятельная выплата, которую назначает Соцфонд (СФР). Право на неё есть у каждого работающего родителя, причём раз в год и у каждого из двоих по отдельности. Получить выплату могут родители, усыновители и опекуны, воспитывающие минимум двоих детей младше 18 лет. Если ребёнок продолжает очную учёбу, планка поднимается до 23. И взрослый, и дети обязаны иметь российское гражданство и постоянно жить в стране. Сам заявитель должен быть налоговым резидентом и уплатить со своих доходов за 2025 год НДФЛ по стандартной ставке в тринадцать процентов, — рассказала адвокат Оксана Грикевич.

Доход на каждого члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума, установленных в регионе проживания. При этом имущество семьи обязано вписываться в утверждённый перечень, а долгов по алиментам числиться не должно.

— Логика простая: берут налог, который вы фактически заплатили с дохода за 2025 год, и вычитают из него тот налог, что получился бы по льготной ставке шесть процентов. Разницу и перечисляют. По сути, государство отдаёт назад часть уже уплаченного НДФЛ. Оформить выплату нужно до 1 октября. И профильный закон (ФЗ от 13.07.2024 № 179-ФЗ), и постановление Правительства № 2173 молчат про продление или восстановление срока. Новый приём стартует в июне 2027 года, но это будут уже деньги за 2026 год. А выплата именно за 2025 год после 1 октября исчезает окончательно, и никакими заявлениями её потом не вернуть, — пояснила Оксана Грикевич.

Оформить выплату можно через портал Госуслуг, но заявление примут и в клиентской службе Соцфонда, и в МФЦ. Большую часть сведений фонд соберёт сам по своим базам, от заявителя потребуется разве что отдельная бумага вроде справки об очном обучении ребёнка. На проверку отводится десять рабочих дней (иногда больше), а после одобрения деньги приходят в течение пяти рабочих дней.

Какой выбор нужно сделать получателям набора социальных услуг

До 1 октября нужно определиться с формой получения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Она положена людям с инвалидностью, участникам боевых действий, чернобыльцам и приравненным к ним категориям.

— Частью ЕДВ является набор социальных услуг (НСУ). В него входят лекарства и медизделия, путёвки на санаторно-курортное лечение, оплата дороги к месту этого лечения. Человек может получать НСУ полностью в натуральной форме или выбрать денежную. Причём можно комбинировать. Например, выбрать часть набора в натуральной форме, а часть деньгами, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В 2026 году весь набор в денежном выражении составляет 1 825,25 рубля ежемесячно. Медикаменты и медизделия составляют 1 405,85 рубля, лечение в санатории — 217,48 рубля, а транспортная часть — 201,92 рубля.

— По умолчанию НСУ предоставляют в натуральной форме, но если человек хочет заменить её на денежную, то нужно написать соответствующее заявление до 1 октября. Тогда с 1 января 2027 года форма получения НСУ изменится, — рассказала Елена Кузнецова.

Важно отметить, что писать заявление нужно только тем, кто хочет сменить формат получения НСУ. Причём в любую сторону. Если человека всё устраивает, то со следующего года он продолжит получать НСУ в том же виде, что и в этом году.

Какие региональные льготы нужно успеть оформить до 1 октября

Оксана Грикевич отметила, что саму идею «определись с форматом льготы до 1 октября» регионы позаимствовали у федерального набора соцуслуг, но финансируют и регулируют эти льготы уже самостоятельно. Она привела в пример московских льготников.

В столице городские льготники (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и прочие получатели ЕГДВ) могут обменять городские услуги на деньги или вернуть их обратно в натуральную форму. Тарифы замены на 2026 год столица уже утвердила: поездки по городу приравнены к 563 рублям в месяц, аптечные рецепты — к 1 649 рублям, а пригородные электрички — к 281 рублю.

— Решение оформляют на mos.ru, срок стандартный, до 1 октября, а действовать выбор начнёт с января. Подчеркну: это чисто городская выплата, с федеральным набором соцуслуг её смешивать не надо, — добавила Оксана Грикевич.

В Подмосковье у областных льготников (ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные и жертвы политических репрессий) до того же 1 октября есть право сдать бесплатный проезд или, напротив, вернуть его. Откажетесь от проезда — областная ЕДВ вырастет.

— Галочку ставят в личном кабинете регионального портала госуслуг (РПГУ), а без кабинета несут заявление в местное управление областного Минсоцразвития. Новые условия включаются с января, а конкретные суммы 2026 года я советую сверять прямо на РПГУ, они периодически меняются. Похожая ситуация с проездом и региональной ЕДВ встречается и в других субъектах, но единого общероссийского стандарта тут нет, — пояснила Оксана Грикевич.

Авторы Нина Важдаева