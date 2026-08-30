С 1 сентября вступит в силу новый порядок оплаты услуг ЖКХ. Какие изменения нужно учесть жильцам Оглавление Как изменится оплата квитанций за услуги ЖКХ с 1 сентября Что произойдёт с бумажными квитанциями с 1 сентября С 1 сентября начнёт действовать единый QR-код для оплаты услуг ЖКХ. Какие новшества ждут жильцов? 29 августа, 21:45 С 1 сентября появятся новшества при оплате квитанций ЖКУ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Как изменится оплата квитанций за услуги ЖКХ с 1 сентября

С 1 сентября меняется прежде всего сам механизм безналичной оплаты ЖКУ. Если для платежа используется код с реквизитами, банки и платёжные сервисы должны переходить на единый универсальный платёжный код.

— Для человека это означает, что после сканирования кода могут быть доступны сразу несколько вариантов оплаты, например через СБП, по банковским реквизитам, а при наличии соответствующей возможности — цифровым рублём, — рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

С 1 сентября 2026 года, пояснила юрист Елена Кузнецова, вводится универсальный платёжный код (УПК) — единый QR-код для оплаты коммунальных услуг.

— Он позволит сканировать один код и выбирать удобный способ оплаты. Таким образом, оплатить услуги ЖКХ можно будет через СБП, картой или цифровым рублём. Это следует из Федерального закона от 23.07.2025 № 248-ФЗ, — пояснила Елена Кузнецова.

Что произойдёт с бумажными квитанциями с 1 сентября

Важно понимать, что речь не идёт об отмене бумажных квитанций или обязательном переходе на какой-то один способ расчётов. Человек по-прежнему сможет выбирать удобный для себя вариант. Использование цифрового рубля также остаётся полностью добровольным.

— Что касается комиссии, здесь всё зависит от выбранного способа оплаты. При оплате через СБП комиссия с гражданина не взимается. Кроме того, для пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетных семей и ряда других льготных категорий законом предусмотрен запрет на комиссию при перечислении платы за ЖКУ через банки и платёжных агентов, — подчеркнул Александр Аксёненко.

В остальных случаях размер комиссии будет зависеть от выбранного способа оплаты. При наличии нескольких вариантов расчёта гражданин сможет выбрать наиболее удобный для себя способ.

— Важно, чтобы внедрение новых технологий действительно делало оплату коммунальных услуг проще, удобнее и доступнее. При этом право выбора способа оплаты должно сохраняться за жителями, а информация о возможной комиссии — быть прозрачной и понятной ещё до подтверждения платежа, — добавил Александр Аксенёнко.

Авторы Нина Важдаева