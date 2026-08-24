После выхода на пенсию снизят оплату за услуги ЖКХ. Кто получит скидки и сколько они составят Оглавление Как можно снизить выплаты на услуги ЖКХ после выхода на пенсию Куда обратиться, чтобы получить скидку на услуги ЖКХ Не все знают, как получить перерасчёт на услуги ЖКХ после выхода на пенсию. При этом экономия может составить несколько тысяч рублей ежемесячно. Кому положены льготы на коммунальные платежи и как их оформить? 23 августа, 21:20 18565 18565 После выхода на пенсию можно сократить выплаты на услуги ЖКХ. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Как можно снизить выплаты на услуги ЖКХ после выхода на пенсию

Льготы на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров предоставляются в основном на региональном уровне. Они могут сильно отличаться, в зависимости от субъекта Федерации. Часто региональные льготы предоставляют с перечнем условий. Допустим, одинокому пенсионеру или человеку, проработавшему определённое время в регионе.

Региональные льготы могут распространяться не только на оплату услуг ЖКХ, но и на близкие сферы. Например, на установку и замену приборов учёта или на газификацию частного дома.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет могут оплачивать только половину взноса на капремонт, а с 80 лет не оплачивать совсем. Но тут есть условие. Пенсионер проживает один или с другими родственниками, которые не работают по причине выхода на пенсию или инвалидности. Также скидка 50% предоставляется ветеранам труда, инвалидам первой и второй группы.

Куда обратиться, чтобы получить скидку на услуги ЖКХ

Чтобы получить скидку на услуги ЖКХ, нужно обратиться в компанию, которая начисляет платежи (например, в УК) или же в уполномоченный орган соцзащиты. Стоит учесть, что способ подачи заявления зависит от региона проживания. Например, в Москве подать заявления онлайн могут жители всех округов, кроме ТиНАО.

— Важно учесть, что форма получения льгот бывает разной. Например, льгота по капремонту — это компенсация расходов. Сначала пенсионер оплачивает весь взнос на капремонт в полном размере. После этого соцзащита или другой уполномоченный орган возвращает ему деньги. Также стоит иметь в виду, что автоматически эта льгота не применяется — нужно подать заявление, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Она отметила, что в разных регионах для получения льготы могут попросить разный перечень документов. Как правило, требуется паспорт, справка о составе семьи и квитанции об оплате взноса за капремонт. Но конкретный перечень нужно узнавать в регионе. Кроме того, заявления на компенсацию взноса принимают разные органы. В частности, отделы социальной защиты населения или центры жилищных субсидий. В каких-то регионах документы можно подать в МФЦ.

Авторы Нина Важдаева