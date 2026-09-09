Самый высокооплачиваемый политик в мире получит прибавку к зарплате $1 млн

Годовой пакет вознаграждения премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга с 15 октября увеличится с 2,2 млн до 3,6 млн сингапурских долларов. В пересчёте это примерно $1,74 млн и $2,85 млн соответственно. Об этом сообщил Reuters.

Таким образом, прибавка составит около $1,1 млн. В исходной формулировке сумма округлена до $1 млн. Reuters уточняет, что речь идёт о годовом вознаграждении, включающем фиксированную и переменную части.

По данным рейтинга PoliticalSalaries.com, на который ссылается агентство, премьер Сингапура останется самым высокооплачиваемым главой правительства в мире. Для сравнения, президент США получает $400 тыс. в год, а премьер-министр Великобритании — около $230 тыс.

Решение пересмотреть выплаты приняли после 15-летнего перерыва. Власти Сингапура объясняют высокий уровень вознаграждений необходимостью привлекать квалифицированных специалистов в политику и снижать риски коррупции.

Вонг признал, что вопрос остаётся чувствительным для жителей страны, и пообещал в течение пяти лет направлять всю прибавку на благотворительность. Это решение также подтверждается на сайте канцелярии премьер-министра Сингапура.

Зарплаты других членов правительства сначала вырастут максимум на 9%, а дальнейшие изменения будут зависеть от должности, результатов работы и объёма ответственности. Парламент Сингапура должен обсудить новые правила 10 сентября.

А в августе власти Сингапура объявляли о крупных государственных выплатах населению. Ранее Life.ru рассказывал, что семьям будут выплачивать до $55 тысяч на каждого ребёнка на фоне рекордного падения рождаемости. Теперь пересмотр затронул доходы политиков: новые правила вознаграждения вступят в силу 15 октября.