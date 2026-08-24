Сингапур даст до $55 тысяч на ребёнка из-за рекордного падения рождаемости

Каждый ребёнок с гражданством Сингапура сможет получить от государства около 70 тысяч сингапурских долларов, или более $55 тысяч, к достижению 17 лет. О новой программе поддержки семей сообщает Financial Times.

Деньги не будут перечислять родителям одной суммой. Основная часть помощи войдёт в новый пакет SG Child Support Package объёмом до 62 тысяч сингапурских долларов на ребёнка.

Семьям полагается денежный подарок в размере 10 тысяч сингапурских долларов после рождения малыша. Затем государство будет ежегодно перечислять по две тысячи с года до 16 лет — всего 32 тысячи.

Ещё пять тысяч поступят на специальный детский счёт. Власти добавят такую же сумму при встречном пополнении со стороны родителей, а к 17-летию ребёнка направят 10 тысяч на оплату дальнейшего образования.

С учётом медицинского гранта и образовательных отчислений общая поддержка достигнет почти 70 тысяч сингапурских долларов. Новая система заработает в апреле 2027 года и распространится на всех детей с гражданством страны не старше 17 лет независимо от очерёдности рождения.

Власти усиливают помощь на фоне рекордного демографического спада. В 2025 году коэффициент рождаемости в Сингапуре снизился с 0,97 до 0,87 ребёнка на женщину, тогда как для простого воспроизводства населения без учёта миграции требуется показатель около 2,1.

Ранее стало известно, что рождаемость в Киеве упала настолько, что теперь во всём городе рожают столько, сколько раньше приходилось на один роддом. Депутат Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала Натальи Влащенко отметила, что в регионах ситуация ещё хуже. По её словам, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 8 миллионов человек, аналитики называют демографическую ситуацию катастрофической: естественная убыль за год сопоставима с исчезновением целого города, а молодёжь массово уезжает, избегая мобилизации.