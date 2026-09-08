В девяти регионах России средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей

В июне средняя зарплата выше 150 тыс. рублей была зафиксирована в девяти российских регионах. При этом сильнее всего от общероссийского показателя отличался результат Чукотского автономного округа — там работники в среднем получали 255,1 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

В Магаданской области средняя заработная плата составила 208 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 194,3 тыс. Москва с 193,3 тыс. рублей оказалась между ЯНАО и следующей группой регионов. В Ненецком автономном округе показатель достиг 177,7 тыс. рублей. На Сахалине и Камчатке он составил 163,8 тыс. и 163,6 тыс. соответственно. В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата была 159,7 тыс. рублей, в Якутии — 155,8 тыс.

Для сравнения, по всей России в июне средний показатель составил 114 743 рубля.

Ранее профессор Александр Сафонов, комментируя статистику о пяти секторах российской экономики со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей заявил, что прямое сопоставление цифр создаёт искажённую картину. По его словам, при расчёте средней зарплаты не учитывается продолжительность и интенсивность труда: в одной отрасли сотрудник работает стандартные восемь часов, а в другой высокий доход формируется при 12–14-часовом рабочем дне. Высокие заработки в добывающих отраслях связаны с тяжелейшими климатическими условиями, повышенной нагрузкой и соответствующими северными надбавками.