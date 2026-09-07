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Регион
Опубликовано 7 сентября, 03:55

В России готовят единые правила оплаты труда медиков в 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

В России к концу 2026 года планируют создать единую систему оплаты труда медицинских работников. Новые правила должны уменьшить разницу в зарплатах медиков из разных регионов. Об этом рассказал председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

«В соответствии с разрабатываемыми правилами доля оклада в структуре зарплаты без учёта компенсаций должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты – не более оставшихся 50%»,пишут «Ведомости» со ссылкой на Домникова.

Начать переход на новую систему планируют в 2027 году. Специалисты работают над едиными принципами оплаты труда медиков уже несколько лет. Ранее реализацию этой идеи пришлось перенести. В частности, во время пандемии приоритетом стало увеличение стимулирующих выплат медицинскому персоналу.

Правило о минимальной доле оклада уже вошло в единые рекомендации по оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2026 год. Согласно документу, оклад должен занимать не менее 50% зарплаты медика без учёта компенсационных выплат.

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По данным Росстата, в июне 2026 года средняя начисленная зарплата работников российских организаций составила 114 743 рубля. За год показатель вырос на 9,6%. Минэкономразвития оценило рост реальных доходов на основе данных Росстата. С учётом инфляции реальная зарплата в июне увеличилась на 3,4%.

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Лия Мурадьян
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