Стала известна отрасль с самым высоким уровнем средних зарплат в России
Табачная отрасль стала лидером по средней зарплате в июне
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Производство табачных изделий стало самым высокооплачиваемым видом деятельности в июне 2026 года. Средняя зарплата работников этого сектора достигла 255 175 рублей.
К такому выводу пришёл ТАСС, сопоставив данные Росстата по уровню оплаты труда в различных сферах. Табачное производство заняло первое место по этому показателю среди представленных отраслей.
Ранее исследование показало, что знание китайского языка становится заметным конкурентным преимуществом на российском рынке труда — особенно в IT, управлении, логистике и продажах. В некоторых профессиях разрыв между медианными зарплатами специалистов с китайским и без него приближается к 75 тыс. рублей. Больше всего работодатели готовы платить операционным директорам со знанием китайского — медианная зарплата в таких вакансиях начинается от 250 тыс. рублей против 179,8 тыс. без языкового требования.
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