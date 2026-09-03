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Опубликовано 3 сентября, 01:15

Стала известна отрасль с самым высоким уровнем средних зарплат в России

Табачная отрасль стала лидером по средней зарплате в июне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Производство табачных изделий стало самым высокооплачиваемым видом деятельности в июне 2026 года. Средняя зарплата работников этого сектора достигла 255 175 рублей.

К такому выводу пришёл ТАСС, сопоставив данные Росстата по уровню оплаты труда в различных сферах. Табачное производство заняло первое место по этому показателю среди представленных отраслей.

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Ранее исследование показало, что знание китайского языка становится заметным конкурентным преимуществом на российском рынке труда — особенно в IT, управлении, логистике и продажах. В некоторых профессиях разрыв между медианными зарплатами специалистов с китайским и без него приближается к 75 тыс. рублей. Больше всего работодатели готовы платить операционным директорам со знанием китайского — медианная зарплата в таких вакансиях начинается от 250 тыс. рублей против 179,8 тыс. без языкового требования.

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Тимур Хингеев
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