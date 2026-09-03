Стала известна отрасль с самым высоким уровнем средних зарплат в России

Ранее исследование показало, что знание китайского языка становится заметным конкурентным преимуществом на российском рынке труда — особенно в IT, управлении, логистике и продажах. В некоторых профессиях разрыв между медианными зарплатами специалистов с китайским и без него приближается к 75 тыс. рублей. Больше всего работодатели готовы платить операционным директорам со знанием китайского — медианная зарплата в таких вакансиях начинается от 250 тыс. рублей против 179,8 тыс. без языкового требования.