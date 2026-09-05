«Островки счастья»: Профессор объяснил, как формируются зарплаты выше 200 тыс. рублей

Комментируя статистику о пяти секторах российской экономики со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов предупредил, что прямое сопоставление цифр создаёт искажённую картину.

По его словам, при расчёте средней зарплаты не учитывается продолжительность и интенсивность труда: в одной отрасли сотрудник работает стандартные восемь часов, а в другой высокий доход формируется при 12–14-часовом рабочем дне. Высокие заработки в добывающих отраслях связаны с тяжелейшими климатическими условиями, повышенной нагрузкой и соответствующими северными надбавками.

Кроме того, несколько высокооплачиваемых специалистов могут существенно поднять средний показатель по компании, тогда как остальные работники получают значительно меньше. Для объективной оценки ситуации на рынке труда эксперт считает более показательными медианную и модальную зарплаты.

«Везде можно, кстати, во всех секторах найти такие островки счастья. Но во всех остальных случаях это тяжёлый труд с высокой самоотдачей и заработной платой, если говорим о массовых зарплатах, до 100 тысяч рублей», — заключил собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Росстат сообщил, что россияне получают свыше 200 тысяч рублей в пяти сферах деятельности. Самые высокие средние доходы зафиксировали у работников производства табачных изделий — 255,1 тысячи рублей в месяц.