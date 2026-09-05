«Кризис доверия»: Названы три причины омоложения безработицы в России

Средний возраст безработных в России снизился с 38 до 36,2 всего за один год, а доля молодёжи среди нетрудоустроенных выросла с 17,3% до 22%, следует из данных Росстата за июль 2026 года. При общей безработице на историческом минимуме в 2,3% найти работу молодым и неопытным становится всё труднее.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов назвал три причины этого тренда. Во-первых, молодые люди рассчитывают на высокую зарплату сразу после вуза и не готовы годами расти с позиций стажёров. Во-вторых, зумеры массово уходят во фриланс, блогинг, репетиторство и курьерскую доставку, юридически попадая в категорию безработных.

«В-третьих, кризис доверия со стороны работодателей: в условиях жёсткого дефицита кадров бизнесу нужен результат «здесь и сейчас». А тратить ресурсы на долгое обучение новичков никто не хочет», — подчеркнул эксперт в интервью сайту MK.ru.

Ранее Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы. На конец марта показатель безработицы в РФ составил 2,2 процента. Цифра не изменилась по сравнению с концом прошлого года.