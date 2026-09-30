Средняя зарплата в России в июле достигла 109,5 тысячи рублей

Среднемесячная начисленная зарплата в России в июле 2026 года достигла 109 524 рублей, приблизившись к отметке в 110 тысяч. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 9,5%. Речь идёт о номинальной заработной плате, то есть о сумме до вычета налогов.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2026 г. составила 109 524 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом июльский показатель оказался ниже июньского. В первый месяц лета, по данным Росстата, средняя начисленная зарплата составляла 114 743 рубля.

Средняя зарплата рассчитывается на основе общего фонда оплаты труда и численности работников. Поэтому статистический показатель не означает, что большинство россиян получают именно такую сумму: фактические доходы зависят от региона, профессии и места работы.

Ранее сообщалось, что около 226 тысяч россиян не могут найти работу больше года — за 12 месяцев их число выросло почти в полтора раза, а доля длительно безработных увеличилась с 9,7% до 13,3%, хотя общая безработица в июле оставалась рекордно низкой (2,1%). Сложнее всего трудоустроиться молодёжи и людям предпенсионного возраста.