ИИ, низкие зарплаты и долгий отбор: 226 тысяч россиян не могут найти работу больше года

Около 226 тысяч россиян не могут найти работу больше года, причём за 12 месяцев их число увеличилось почти в полтора раза. При этом общая безработица в июле оставалась рекордно низкой — 2,1%. Об этом сообщает со ссылкой на данные Росстата газета «Известия». По данным издания, доля длительно безработных выросла с 9,7% до 13,3%.

Сложнее всего трудоустроиться молодёжи и людям предпенсионного возраста. Пока стройкам и производствам не хватает сотрудников, за офисные места усиливается конкуренция. Поиск также осложняют невысокие зарплаты, внедрение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда. Затягивается и сам отбор.

Дополнительные тестирования и проверки кандидатов могут растянуть промежутки между этапами найма до двух-трёх месяцев. Во ВНИИ Труда допускают, что среди долго ищущих работу растёт и доля тех, кто особенно тщательно выбирает работодателя. В среднем поиск занимает 5,1 месяца. При этом 25,6% соискателей находят место за один-три месяца.

Ранее россиянам объяснили, почему при поиске работы не стоит ограничиваться сайтами вакансий. По оценке специалиста, работодатели всё больше внимания уделяют обучаемости кандидатов, а подтвердить навыки помогают портфолио и примеры решённых задач.