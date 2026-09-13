После 50 — не за бортом: Где возрастных работников сегодня ждут работодатели

Российские работодатели стали активнее рассматривать соискателей старшего возраста, однако это касается далеко не всех профессий. Где кандидаты за 50–60 лет сегодня имеют больше шансов на трудоустройство, «Ридусу» рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Повышенный интерес к возрастным сотрудникам связывают прежде всего с дефицитом кадров. По словам специалиста, сообщения о заметном росте числа приглашений для россиян старше 50–60 лет в целом соответствуют ситуации на рынке, но в основном речь идёт о рабочих специальностях.

«Это отчасти правдиво. Если мы говорим про профессии плотника, дворника, охранника, те, где что-то нужно делать руками — это абсолютно верно. Претенденты из старших возрастных категорий там стали популярными. Если мы говорим про офисные позиции — абсолютно нет», — сказал Мурадян.

Таким образом, наиболее благоприятная ситуация складывается для «синих воротничков» — людей, занятых на производстве, в сфере обслуживания и на других работах, требующих практических навыков.

Эксперт отметил и ещё одну причину привлекательности таких сотрудников для бизнеса. По его словам, возрастные кандидаты зачастую готовы работать за умеренную зарплату и отличаются привычкой к стабильному рабочему процессу.

«Это ребята, готовые работать за умеренную плату, с нормальными «заводскими настройками», — добавил Мурадян.

Ранее Life.ru писал об усилившемся спросе компаний на сотрудников старше 40 лет. Работодатели стали чаще ценить опытных специалистов на фоне кадрового дефицита, особенно в промышленности и массовом найме.