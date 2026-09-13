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Опубликовано 13 сентября, 08:57

После 50 — не за бортом: Где возрастных работников сегодня ждут работодатели

HR-эксперт Мурадян: Соискатели старше 50 востребованы на позициях плотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Российские работодатели стали активнее рассматривать соискателей старшего возраста, однако это касается далеко не всех профессий. Где кандидаты за 50–60 лет сегодня имеют больше шансов на трудоустройство, «Ридусу» рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Повышенный интерес к возрастным сотрудникам связывают прежде всего с дефицитом кадров. По словам специалиста, сообщения о заметном росте числа приглашений для россиян старше 50–60 лет в целом соответствуют ситуации на рынке, но в основном речь идёт о рабочих специальностях.

«Это отчасти правдиво. Если мы говорим про профессии плотника, дворника, охранника, те, где что-то нужно делать руками — это абсолютно верно. Претенденты из старших возрастных категорий там стали популярными. Если мы говорим про офисные позиции — абсолютно нет», — сказал Мурадян.

Таким образом, наиболее благоприятная ситуация складывается для «синих воротничков» — людей, занятых на производстве, в сфере обслуживания и на других работах, требующих практических навыков.

Эксперт отметил и ещё одну причину привлекательности таких сотрудников для бизнеса. По его словам, возрастные кандидаты зачастую готовы работать за умеренную зарплату и отличаются привычкой к стабильному рабочему процессу.

«Это ребята, готовые работать за умеренную плату, с нормальными «заводскими настройками», — добавил Мурадян.

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Ранее Life.ru писал об усилившемся спросе компаний на сотрудников старше 40 лет. Работодатели стали чаще ценить опытных специалистов на фоне кадрового дефицита, особенно в промышленности и массовом найме.

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Владимир Озеров
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