Рынок повзрослел: Почему компании разворачиваются от зумеров к миллениалам и бумерам

Российские компании всё чаще делают ставку на сотрудников старше 40 лет, ценя их опыт, стабильность и готовность работать в условиях кадрового дефицита. Средний возраст занятого россиянина уже превышает 42,5 года, а крупнейшую группу — около 27% — составляют люди от 40 до 49 лет.

За последнее десятилетие этот показатель вырос примерно на два года, следует из данных Росстата. Одной из причин стала демографическая ситуация: молодых специалистов не хватает на все открытые позиции. Но кадровики связывают перемены и с ростом промышленности, где особенно востребованы люди с опытом и профессиональными навыками.

Ведущий менеджер по подбору персонала Александр Ярушин отмечает, что запрос бизнеса меняется от молодых и амбициозных к опытным и надёжным сотрудникам. Сдвиг заметен даже в массовом найме: в рекламе вакансий магазинов и сетей общепита всё чаще появляются люди старше 40 лет.

Разница видна и в отношении поколений к самой работе. Молодые специалисты чаще обращают внимание на психологический комфорт, гибкость, доверие и баланс между карьерой и личной жизнью, объясняет старший менеджер по HR-маркетингу Михаил Кирьянов. Если условия перестают устраивать, они легче решаются на смену компании. А работники постарше чаще ставят на первое место стабильную зарплату, самостоятельность и понятные обязанности.

«Главное для них — возможность работать, вовремя получать зарплату и самостоятельно принимать решения», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее в Госдуме предложили активнее привлекать на работу предпенсионеров и пенсионеров, чтобы закрывать нехватку людей в отдельных отраслях. В перспективе ещё одним способом решить кадровую проблему может стать автоматизация производства.