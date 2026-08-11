«Уходят от руководителей»: Каждый второй зумер не чувствует себя ценным на работе

Каждый второй сотрудник младше 25 лет не ощущает признания своих заслуг, а почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от начальства. Исследование компании «Стахановец» показало, что отсутствие конструктивной обратной связи стало главной причиной текучести кадров среди поколения Z, пишет «Газета.ru».

Зумеры рассматривают работу как временную и готовы отказаться от высокой зарплаты ради понятной коммуникации и совпадения ценностей. Средний срок их пребывания в одной компании составляет всего 1,8 года, а лояльность работодателю перестала быть значимым фактором при выборе места.

Эксперты отмечают, что молодые сотрудники требуют от руководителей роли наставников и прозрачности карьерных перспектив. Формальные оценки вроде «хорошая работа» не работают — нужна конкретика с указанием сильных сторон и зон развития, а обратная связь должна поступать раз в одну-две недели, а не раз в год.

При этом публичная благодарность в чате или на общей встрече может быть столь же эффективна, как и денежная премия. Однако у 30% российских компаний практика признания достижений сотрудников отсутствует полностью.

Специалисты подчёркивают, что зумеры уходят не потому, что не хотят работать, а из-за неумения руководителей выстраивать диалог. В условиях кадрового дефицита навык качественной обратной связи становится инструментом выживания бизнеса, а не просто элементом корпоративной культуры.

А ранее работодатели призвали зумеров в России не завышать зарплатные ожидания. По словам специалиста, молодёжи сегодня действительно проще искать место из-за сокращения числа молодых специалистов, однако сама по себе смелость в требованиях высокой зарплаты результата не гарантирует.