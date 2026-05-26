Пенсионеры и роботы: В Госдуме рассказали, как побороть дефицит кадров в России

Российским работодателям для преодоления кадрового голода стоит активнее нанимать людей предпенсионного возраста и пенсионеров, а в долгосрочной перспективе делать ставку на роботизацию по примеру Китая. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью НСН.

Парламентарий напомнила, что для граждан предусмотрено повышение пенсии в случае продолжения работы в течение 5–10 лет после наступления пенсионного возраста.

«Сейчас вопрос стоит о том, что работать необходимо всем. Более того, работодатели ценят работников предпенсионного и пенсионного возраста за ответственность, квалификацию, высокий профессионализм, сосредоточенность на результате работы», — подчеркнула Бессараб, добавив, что пожилые сотрудники полезны ещё и умением делиться опытом с молодёжью.

Говоря о роботизации, депутат указала на опыт Китая, где работа многих заводов уже обеспечивается машинами. По её словам, это значительно снижает издержки — предприятия могут функционировать в полной темноте, без освещения и канализации. Бессараб также выразила сомнение, что Россию ждут серьёзные проблемы из-за демографической ямы, и призвала активнее искать пути решения этой задачи, которая стоит перед многими государствами мира.

Напомним, на 1 апреля 2026 года в стране насчитывается чуть более 40,4 миллиона пенсионеров — на учёте состоят 40 миллионов 413 тысяч человек, а средний размер выплаты (без разбивки на работающих и неработающих) составил почти 25,4 тысячи рублей; ведомство не уточняет распределение этой суммы по категориям получателей, ограничиваясь общей статистикой на начало апреля.