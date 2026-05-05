«Терминаторы на службе»: Названы сроки, когда роботы вытеснят живых бойцов с передовой

Первые антропоморфные роботы могут выйти на поле боя в 2027 году. Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам эксперта в комментарии KP.ru, человек постепенно отодвигается на второй эшелон, а идти вперёд становится всё сложнее. Если конфликт на Украине затянется до 2027 года, появятся робототехнические комплексы, способные выполнять задачи, которые пока под силу только людям.

Речь идёт о робособаках и человекоподобных машинах. Им под силу зайти в блиндаж, осмотреть убитого противника или связать пленного, собрать дрон, оказать помощь раненому и эвакуировать его, разобрать завал, достать человека, досмотреть захваченный штаб и изъять оттуда носители информации.

Ключевой элемент — подвижная кисть руки, способная выполнять сложные действия в рамках мелкой моторики. Ни одно из существующих решений, кроме человека, пока не может с этим справиться, пояснил Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда». Именно поэтому сейчас вперёд идут живые бойцы с обеих сторон.

Ранее издание Defense News сообщило, что Киев на фоне массовых потерь личного состава намерен активно замещать живых солдат техникой. Украинская сторона планирует подписать контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов уже в первой половине 2026 года — это в два раза больше, чем за весь 2025-й.