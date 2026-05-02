Робот сошёл с ума во время шоу в Китае и едва не покалечил танцовщиц
Во время мероприятия в Китае робот, участвовавший в танцевальном номере, вышел из-под контроля. У машины внезапно случился программный сбой, пишет Daily Mail.
Робот едва не избил танцовщиц на празднике. Видео © Х / Vegas ʷ̣
Железный танцор начал хаотично размахивать конечностями, создавая реальную угрозу для артисток. Девушки, заметно испугавшись, всё же не прервали выступление и продолжили танец, стараясь держаться подальше от неуправляемого механизма.
На помощь вовремя подоспел технический сотрудник, который аварийно отключил аппарат. Пострадавших удалось избежать.
Ранее гуманоидный робот по имени Эдвард Варчоцки стал интернет-звездой в Польше после вирусного видео, на котором он прогоняет с улицы семейство диких кабанов. Робот регулярно появляется на улицах Варшавы, общается с прохожими и становится героем коротких роликов.
