27 марта, 18:36

Робот-гуманоид «дал леща» маленькому ребёнку во время шоу

В китайской провинции Шэньси во время танцевального представления человекоподобный робот ударил ребёнка в лицо. Инцидент произошёл 21 марта, сообщает Need To Know, кадры расходятся в социальных сетях.

Робот-танцор дал оплеуху мальчику. Видео © X / MyLordBebo

На видео, снятом очевидцем, видно, что один из роботов, участвовавших в шоу, оказался слишком близко к публике. Выполняя резкое движение, машина закрутилась и задела рукой маленького зрителя. Ребёнок схватился за лицо, а робота увели устроители представления.

Один из свидетелей позже написал, что мальчик, похоже, предвидел опасность, но ничего не смог сделать. Другие зрители пожаловались, что шоу с роботами было небезопасным для публики.

Ранее Life.ru рассказывал, как в китайском Макао полицейским пришлось задержать гуманоидного робота Unitree G1 после того, как он напугал пожилую женщину. Инцидент произошёл вечером в районе Патане: 70-летняя пенсионерка шла по улице, уткнувшись в телефон, и внезапно обнаружила за своей спиной механическое создание. На кадрах, разошедшихся в сети, она эмоционально жалуется, что машина её испугала.

Обложка © X / MyLordBebo

Юрий Лысенко
