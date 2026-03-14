Полиция задержала робота, напугавшего пенсионерку в Китае

В Макао (Китай) произошёл необычный инцидент: гуманоидного робота модели Unitree G1 сопроводили в полицейский участок после того, как он напугал 70-летнюю женщину. Об этом сообщает Futurism.

Вечером в районе Патане пенсионерка шла по улице, уткнувшись в телефон, и внезапно заметила позади себя робота. На видео, распространившемся в сети, женщина эмоционально жалуется, что робот её испугал. Нарушитель поднял руки, после чего к нему подошли двое полицейских и увели его.

Выяснилось, что робот принадлежит образовательному центру и использовался для промоакций. Оператор — 50-летний мужчина — получил напоминание о необходимости осторожного использования техники в общественных местах. В центре пояснили: робот покидал район и остановился позади женщины, потому что она внезапно замедлилась, проверяя телефон. Он не мог её обойти и просто ждал, но подсветка в темноте испугала прохожую.

Женщина после инцидента пожаловалась на плохое самочувствие, её доставили в больницу, но позже выписали. От жалобы она отказалась.

Ранее российские учёные создали и испытали в закрытых бассейнах «интеллектуальную» рыбу-робота. Робот оснащён хвостовым плавником с гибкой пластиной и сервоприводом, что позволяет имитировать волнообразное движение как у настоящей рыбы.