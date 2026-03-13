13 марта, 14:47

ВСУ тестируют на фронте человекоподобных роботов Phantom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Украинский конфликт превратился в испытательный полигон для новейших разработок Запада. На этот раз речь идёт о человекоподобных машинах. В феврале Украина получила двух роботов Phantom MK-1 от компании Foundation. Их уже тестируют на передовой, в основном для разведки, сообщает журнал Time.

Разработчики утверждают: эти гуманоидные системы способны использовать любое оружие, доступное человеку. Технологии могут быть интегрированы в будущие программы Пентагона. Украина, запускающая до 9 тысяч дронов в сутки, стала идеальным местом для обкатки таких новинок. Западные стартапы стремятся автоматизировать «цепочку уничтожения» и отточить технологии на реальных боевых задачах.

«К таким компаниям относится Foundation, которая хочет вывести Phantoms на передовую, чтобы отточить технологию с помощью «цикла обратной связи» на основе реальных примеров использования», — говорится в статье.

«Армия» роботов показала шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине
«Армия» роботов показала шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года роль роботов и дронов в зоне СВО существенно возрастёт, а людям останется всё меньше места на передовой. Эксперт рассказал, как в одном из подразделений спецназа бойцы тренировались на FPV-дронах, и лучшим оператором оказался щуплый парень с дефектами речи, отметив, что навыки спецназа сейчас нужны для другого, и гонка вооружений серьёзно ускоряется.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
