ВСУ тестируют на фронте человекоподобных роботов Phantom

Украинский конфликт превратился в испытательный полигон для новейших разработок Запада. На этот раз речь идёт о человекоподобных машинах. В феврале Украина получила двух роботов Phantom MK-1 от компании Foundation. Их уже тестируют на передовой, в основном для разведки, сообщает журнал Time.

Разработчики утверждают: эти гуманоидные системы способны использовать любое оружие, доступное человеку. Технологии могут быть интегрированы в будущие программы Пентагона. Украина, запускающая до 9 тысяч дронов в сутки, стала идеальным местом для обкатки таких новинок. Западные стартапы стремятся автоматизировать «цепочку уничтожения» и отточить технологии на реальных боевых задачах.

«К таким компаниям относится Foundation, которая хочет вывести Phantoms на передовую, чтобы отточить технологию с помощью «цикла обратной связи» на основе реальных примеров использования», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года роль роботов и дронов в зоне СВО существенно возрастёт, а людям останется всё меньше места на передовой. Эксперт рассказал, как в одном из подразделений спецназа бойцы тренировались на FPV-дронах, и лучшим оператором оказался щуплый парень с дефектами речи, отметив, что навыки спецназа сейчас нужны для другого, и гонка вооружений серьёзно ускоряется.