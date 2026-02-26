Россия нарастит число дронов и роботов на СВО, чтобы сберечь жизни солдат

К концу года роль роботов и дронов в зоне СВО существенно возрастёт, а людям останется всё меньше места на передовой, уверен глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он рассказал, как в одном из подразделений спецназа бойцы тренировались на FPV-дронах, а лучшим оператором оказался щуплый парень с дефектами речи.

«Спецназ смеётся: наши навыки сейчас нужны совершенно для другого. Этих систем всё больше, и гонка серьёзная. Думаю, к концу года место человека в серой зоне или «килл-зоне» всё меньше будет», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, скоро мы увидим массовое внедрение шагающих роботов. Их преимущество перед тележками в функциональности: они могут перепрыгивать, перешагивать и двигаться по бурелому, где колёсная техника не проедет, а значит, их сложнее обнаружить.

«Шагающий может пролезть там, где может пройти человек. И не страшно, если подрыв — всегда можно заменить», — цитирует специалиста kp.ru.