Россия нарастит число дронов и роботов на СВО, чтобы сберечь жизни солдат
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К концу года роль роботов и дронов в зоне СВО существенно возрастёт, а людям останется всё меньше места на передовой, уверен глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он рассказал, как в одном из подразделений спецназа бойцы тренировались на FPV-дронах, а лучшим оператором оказался щуплый парень с дефектами речи.
«Спецназ смеётся: наши навыки сейчас нужны совершенно для другого. Этих систем всё больше, и гонка серьёзная. Думаю, к концу года место человека в серой зоне или «килл-зоне» всё меньше будет», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
По словам эксперта, скоро мы увидим массовое внедрение шагающих роботов. Их преимущество перед тележками в функциональности: они могут перепрыгивать, перешагивать и двигаться по бурелому, где колёсная техника не проедет, а значит, их сложнее обнаружить.
«Шагающий может пролезть там, где может пройти человек. И не страшно, если подрыв — всегда можно заменить», — цитирует специалиста kp.ru.
Тем временем в российские войска массово начал поступать новый тяжёлый ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении «Провод». Военный эксперт в беседе с Life.ru рассказал о новейшем вооружении.
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