США тестируют на Украине боевых роботов против России, заявил военный эксперт

Журнал Time опубликовал сенсационную новость: американские конструкторы учат своих человекоподобных роботов-солдат воевать за Украину. Компания Foundation создала боевых андроидов под именем Phantom MK-1 — это, по сути, солдат с искусственным интеллектом, которого издание описывает как «чёрного человекоподобного стального робота с тонированным защитным щитком на лице», обратил внимание полковник в отставке Виктор Баранец.

Создатели считают, что использовать на фронте андроидов более морально и намного гуманнее, чем живых солдат, а цель разработчиков — научить робота владеть любым оружием, которым способен воевать человек. Foundation уже заключила с Пентагоном контракты на 24 миллиона долларов.

Однако перед поставкой в армию США роботы должны пройти предварительное тестирование, для чего и была выбрана Украина, отметил военный эксперт. По его словам, некоторые солдаты ВСУ, попавшие в плен, подтверждают, что своими глазами видели на передовой стреляющих чёрных роботов, которых бдительно охранял целый взвод иностранных солдат, предположительно американских.

«А ведь нельзя исключать, что этот эксперимент увенчается успехом. И тогда на фронте могут появиться целые взводы и батальоны таких роботов», — заключил обозреватель kp.ru.

Тем временем для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы. Квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.